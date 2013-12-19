القبض على أعضاء شبكة دعارة سعودية بينهم جامعيات

إرم – (خاص) من ريمون القس

ألقى رجال البحث الجنائي في العاصمة السعودية الرياض القبض على 6 أعضاء في شبكة دعارة ضمّت جامعيات سعوديات وعدداً من الشبان، كانوا قد أطلقوا النار على دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكان رجال هيئة الأمر بالمعروف داهموا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وكراً لشبكة دعارة مكونة من ثلاث فتيات سعوديات جامعيات وشبًان سعوديين في حي الصحافة في الرياض.

ورصد رجال الهيئة ثلاث فتيات يخرجن من الاستراحة برفقة ثلاثة شبان في حالة غير طبيعية، ولاذوا بالفرار لدى رؤيتهم لدورية الهيئة، ليطلق شبَّان آخرون النار على رجال الدورية من سيارة "جيب لاندكروزر".

ولم يتسبب إطلاق النار بإصابة أفراد دورية الهيئة، وتمكنوا من إلقاء القبض على الفتيات الهاربات اللاتي كانت إحداهن مخمورة وعُثِر معهن على مسكرات وتم زجّهن في سجن النساء.

وعمّمت الفرق السرية للهيئة رقم لوحة السيارة التي أطلق منها الشابان النار كما تم تعميم أسماء الشبان المتوارين، إلى أن كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض هوية الجناة الستة، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.