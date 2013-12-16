ضبط 5 سعوديات في خلوة "مشينة" مع شاب في مكة

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأحد خمس طالبات جامعيات سعوديات مع شاب يعمل في مطاعم "مكة مول" في خلوة "مشينة وخادشة لحياء المتواجدين".

وأقدم الشاب السعودي على دعوة صديقته وزميلاتها الأربع إلى مطعم العائلات في مول مكة، وأحدث فوضى في المطعم مستغلاً منصبه كونه أحد المسؤولين في المول.

وأظهرت الفتيات والشاب تصرفات خليعة وخادشة لحياء مرتادي المطعم، ما استدعى تدخل رجال هيئة الأمر بالمعروف لوضع حد لتصرفات المجموعة غير المنضبطة.

وبعد مقاومة عنيفة مع الشاب تمكن أعضاء الهيئة بمساندة رجل الأمن المرافق من ضبط الشاب وتحويله إلى الجهات المختصة، وتسليم الفتيات لأولياء أمورهن.

يُذكر أن أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذين يعرفون باسم "المطوعين" أو "المطاوعة"- يعملون على تطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في البلاد والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية. وعلى الرغم الانتقادات الكثيرة التي تواجهها الهيئة بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، إلا أنها تلعب دوراً كبيراً في منع عدد كبير من الجرائم وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمناً.