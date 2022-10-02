مصر.. إخلاء سبيل 55 من المحبوسين احتياطيًا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 55 من المحبوسين احتياطيًا.

وقال عضو اللجنة طارق العوضي في بيان رسمي، مساء، إنه تم إخلاء سبيل 55 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي وعدد من الشباب المعروفين باسم ”الألتراس“.

و“الألتراس“ هم شباب معرفون بنشاطهم الرياضي، وقبض عليهم خلال أحداث رافقت مباريات كرة قدم.

وأضاف العوضي أن ”اللجنة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغدًا“.

وأشار إلى أن ”هذه الإجراءات تأتي استكمالًا للجهود المبذولة، خلال الفترة الماضية، والتي نتجت عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعا، في شهر رمضان الفائت، إلى حوار وطني شامل إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وعلى إثر ذلك، أخلت السلطات، خلال الأسابيع الماضية، سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.