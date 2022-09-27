مصر.. رفض تظلم الصحفي حسام مؤنس على أمر التحفظ على أمواله‎‎

رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من الناشط السياسي والصحفي حسام مؤنس، على أمر منعه من التصرف في أمواله؛ على خلفية اتهامه مع مجموعة من النشطاء السياسيين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ومن بينهم حسام مؤنس، بحسب موقع ”اليوم السابع“.

وكان حسام مؤنس قد تقدم بتظلم على قرار التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف بها، بعد الحكم عليه بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”خلية الأمل“.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أفرجت السلطات المصرية، عن الصحفي والناشط حسام مؤنس.

وجاء إخلاء سبيل مؤنس بعد أن أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عفوا عن عدد من النشطاء السياسيين.

وكان مؤنس الناشط اليساري، وأحد مؤسسي حزب ”التيار الشعبي“ قد حكم بالحبس أربع سنوات لإدانته بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل في القضية المعروفة إعلاميا باسم ”خلية الأمل“.

وأُوقف مؤنس في العام 2019 مع عدد من المعارضين خلال التحضير لخوض الانتخابات التشريعية للعام 2020 ضمن ”تحالف الأمل“.