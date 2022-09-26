الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع الموانئ لـ"جهات أجنبية"

نفت الحكومة المصرية، يوم الإثنين، ما تردد بشأن بيع موانئ البلاد لجهات أجنبية.

وأصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بيانا جاء فيه أن ”المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة النقل، والتي أكدت أنه لا صحة مطلقا لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية“.

وأكد البيان أن ”الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية“.

وأضاف أن ”إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط“.

وتابع: ”يتم الاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة“.

وأوضح البيان أن ”توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري“.