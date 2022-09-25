"العفو الرئاسي المصرية": إخلاء سبيل 39 ناشطًا صباح الإثنين

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الساعات المقبلة، إخلاء سبيل دفعة جديدة من النشطاء المحبوسين احتياطيًا.

وأكد عضو اللجنة، المحامي طارق العوضي، عبر صفحته على ”فيسبوك“، أنه سيم إخلاء سبيل 39 محبوسًا احتياطيًا، صباح غدٍ الإثنين.

كما أكد ذلك عضو اللجنة، النائب البرلماني محمد عبد العزيز، في منشور عبر صفحته على ”فيسبوك“ أيضًا.

والمحبوسون احتياطيًا الذين سيطلق سراحهم، الإثنين، هم نشطاء سياسيون، من المرجح أن يكون أبرزهم خبير البيئة الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل 28 ناشطًا من المحبوسين احتياطيًا، بينهم الصحفيان صلاح الإمام، ومجدي عطية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعا، في شهر رمضان الفائت، إلى حوار وطني شامل إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وعلى إثر ذلك، أخلت السلطات خلال الأسابيع الماضية، سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.

ومن بين المفرج عنهم مؤسس حركة ”لا لبيع مصر“ المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والقيادي بالتيار الشعبي الصحفي حسام مؤنس، والفنان طارق النهري، والصحفي هشام فؤاد، وآخرون.