السيسي والبرهان يبحثان تطورات سد النهضة الإثيوبي في القاهرة

اتفق الرئيس المصري عقد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان على تكثيف التنسيق بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك بعد استقبال السيسي للبرهان اليوم السبت في قصر الاتحادية شرق العاصمة القاهرة.

ووفق المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصري بسام راضي فإن السيسي أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز علاقتها بالسودان، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل، وفق المصدر نفسه.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدًا بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.