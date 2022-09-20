مصر.. الإفراج عن دفعة جديدة من النشطاء السياسيين

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إخلاء سبيل 28 من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة.

وتضمن بيان صادر من أعضاء اللجنة طارق العوضي والنائبين البرلمانيين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز أنه جارٍ الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكدت لجنة العفو بأنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.