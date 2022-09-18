مصر.. لجنة العفو الرئاسي تعلن خطوة جديدة بشأن النشطاء المفرج عنهم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، عن خطوة جديدة تتعلق بالنشطاء السياسيين، المفرج عنهم مؤخراً بشأن إعادة تأهيلهم، وعودتهم إلى أعمالهم ومحو الآثار المترتبة على فترة حبسهم.

وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو في بيان ”تؤكد لجنة العفو، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن وجودهم في الحبس“.

وأوضح العوضي، أن ”هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع جميع أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم ”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.