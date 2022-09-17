توقيف الناشط المصري شريف الروبي لاتهامه بـ"الإرهاب"

قررت نيابة أمن الدولة، السبت، حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، في منشور عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إنه ”تم عرض شريف الروبي على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة وانضمامه لجماعة إرهابية“.

وتابعت المصري:“شريف لسه خارج و كل اللي بيحاول يعمله إنه يكتب عن الناس اللي في السجن علشان يوجه الأنظار لهم علشان يخرجوا.. #الحرية_لشريف_الروبي“

وألقت أجهزة الأمنية في مصر، القبض على شريف الروبي، بعد خروجه من محبسه في 2 يونيو / حزيران الماضي، تنفيذاً للقرار الصادر من نيابة أمن الدولة، بإخلاء سبيله ضمن 10 محبوسين احتياطياً، وذلك مع بداية تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.