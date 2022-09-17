مصر.. السجن 3 سنوات لـ17 متهما بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

قضت محكمة الجنايات في مصر، السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق 17 متهما، وسجن 3 متهمين آخرين 6 أشهر، في أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد، أغسطس/ آب 2013، المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“.

ويواجه المتهمون، تهما بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وأصدرت محكمة الجنايات، في أغسطس/آب 2015، حكمًا بالسجن المؤبد 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، وسجن 76 متهمًا آخرين هاربين، بالعقوبة ذاتها وفي القضية نفسها.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 28 آخرين، وبراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.