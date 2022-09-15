السلطات المصرية تفرج عن دفعة جديدة من النشطاء السياسيين

أخلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، سبيل دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، بينهم نشطاء وسياسيون بارزون.

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، أن النيابة العامة المصرية أصدرت قرارًا بـ“إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا“.

وأشار العوضي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أنه ”من بين المخلى سبيلهم اليوم، المحامي اليساري هيثم محمدين“.

وكان عضو في لجنة العفو الرئاسي، قد قال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سراح كل العاملين بفضائية ”الجزيرة“ القطرية، الموجودين في السجون المصرية على ذمة قضايا متعلقة بمجال عملهم.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الجمعة الماضية، إخلاء سبيل 33 ناشطًا سياسيًا بعفو رئاسي.