إدارة الحوار الوطني في مصر تنتهي من تشكيل اللجان

انتهت إدارة الحوار الوطني في مصر من تشكيل المحاور الرئيسية، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وذلك تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول لمخرجات بشأن القضايا والمشكلات والأزمات الراهنة على مختلف الأصعدة.

وشارك في قيادة اللجان أسماء من قوى سياسية معارضة خاصة التيار الشعبي الذي أسسه المرشح السابق حمدين صباحي، وحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمورية الأسبق، منهم خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، والمفرج عنه مؤخراً بعفو رئاسي، والدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد حسن خليل، إلى جانب تنصيب الدكتور حسام بدراوي، أمين عام الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ،مستشارا للحوار.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني سادس اجتماعاته مساء السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة ”السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي“.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما ”لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي“، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي ”لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة“.

كما استقر المجلس أيضًا على إضافة ”لجنة الشباب“ إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في ”السياحة“ إلى لجان المحور الاقتصادي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة هيكلتها، لتشمل أعمالها بجانب النشطاء السياسيين، الغارمين والغارمات.