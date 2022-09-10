وائل غنيم يعود إلى مصر

عاد الناشط السياسي المصري وائل غنيم إلى مصر في زيارة عائلية لأول مرة منذ سنوات.

ونشر وائل غنيم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: ”الحمدلله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي.. شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم“.

كان المحامي سمير صبري قد تقدم بطلب إلى القضاء المصري في عام 2016 لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، لكن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، رفضت الدعوى القضائية ضد غنيم، الذي عمل مديرا للتسويق في شركة ”غوغل“ في الشرق الأوسط، وذلك لانتفاء شرط المصلحة.

واشتهر وائل غنيم كأحد الوجوه البارزة في أحداث 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.