مصر.. إخلاء سبيل 33 ناشطا سياسيا بعفو رئاسي

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم الجمعة إخلاء سبيل 33 ناشطا سياسيا بقرار عفو رئاسي.

وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو، وأحد أشهر المحامين المصريين أن القائمة تضم 33 اسما، وأورد أسماء المفرج عنهم.

وكانت السلطات المصرية أخلت مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة هيكلتها، لتشمل أعمالها بجانب النشطاء السياسيين الغارمين والغارمات.

وضمت لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والنائبين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عضوي مجلس النواب، وكريم السقا، والمحامي طارق العوضي.