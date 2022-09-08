مصر.. عفو رئاسي مرتقب عن نشطاء سياسيين

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا خلال الساعات القادمة.

وكتب النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ الخميس: ”بشرى جديدة غدا بعد صلاة الجمعة بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقاً لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي، سيتم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً بعد إصدار النيابة العامة قرارها بذلك“.

وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة هيكلتها، لتشمل أعمالها بجانب النشطاء السياسيين الغارمين والغارمات.

وضمت لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والنائبين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عضوي مجلس النواب، وكريم السقا، والمحامي طارق العوضي.