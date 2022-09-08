السيسي يدعو لمؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعقد مؤتمر اقتصادي بحد أقصى نهاية الشهر الجاري؛ لبحث سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي لمدبولي خلال تدشين بعض المشروعات بقناة السويس، اليوم الخميس: ”أرى أن آخر الشهر ده يتعمل مؤتمر اقتصادي، ويستدعى فيه متخصصون ومنهم من له رأي مخالف“.

واستكمل الرئيس: ”أعرف أن الحوار الوطني يضم محورًا اقتصاديًا، لكن نحتاج إلى مناقشة أو نستمع لآراء بعضنا البعض“.

ووجه الرئيس الحكومة لزيادة الحوافز لدى رجال الصناعة والمستثمرين، وإزالة العقبات أمام كل الجهات التصديرية للوصول إلى المستهدف بتحقيق فاتورة تصديرية تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

وواصل الرئيس حديثه للرد على الشائعات والتشكيك الموجه لخطوات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضائيات المعادية قائلًا: ”أنا هتكلم من الزاوية وبفرض أن ما يقال صحيح أو عندنا مشكلة هل هتتخلوا عننا يا مصريين، هتسبونا لوحدنا؟، لازم تقف في ضهر بلدك مش في ضهري أنا أو الحكومة“.