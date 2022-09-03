منع عاطل مصري من ارتكاب جريمة على غرار واقعة نيرة أشرف

منع الأمن المصري تكرار واقعة نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ“طالبة المنصورة“، في العاصمة القاهرة، بعد استغاثة فتاة من تهديد شاب لها بإلحاق الأذى بها لرفضها الارتباط به.

وكانت واقعة مشابهة قد حدثت قبل نحو ثلاثة أشهر بقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، بعد رفضها الارتباط به، حيث أثارت تلك القضية جدلًا كبيرًا، حتى صدر الحكم بإعدام المتهم.

#وزارة_الداخلية إستغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) من قيام شخص بتهديدها وإبتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

وأمكن تحديد المشكو فى حقه (عاطل – له معلومات جنائية).. وتم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها pic.twitter.com/2ckGAWadPB — وزارة الداخلية (@moiegy) September 3, 2022

وكشف الأمن المصري عن تداول تسجيل صوتي على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تضمن استغاثة إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة، من تهديد شخص لها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

وتمكن من خلال الفحص تحديد المتهم، وهو عاطل عن العمل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وله ملف في المعلومات الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لسابق تقدمه لخطبتها ورفض أسرتها له.