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ما سبب جنوح سفينة "انفينيتي في" بقناة السويس؟
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 23:11 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 0:55 GMT

ما سبب جنوح سفينة "انفينيتي في" بقناة السويس؟

كشف جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس في مصر، تفاصيل جنوح سفينة تحمل علم سنغافورة في مياه القناة، الأمر الذي نتج عنه توقف الملاحة لساعات حتى نجحت

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

كشف جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس في مصر، تفاصيل جنوح سفينة تحمل علم سنغافورة في مياه القناة، الأمر الذي نتج عنه توقف الملاحة لساعات حتى نجحت قاطرات الهيئة في تعويمها.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن السفينة ”كانت قادمة من البرتغال في طريقها إلى ميناء ينبع بالمملكة العربية السعودية“.

وذكر المتحدث أن السفينة حدث بها عطل فني في أجهزة التوجيه الخاصة بها، أدى إلى انحراف مسارها داخل القناة، الأمر الذي تسبب في جنوحها“.

وأوضح صفوت أن جنوح السفينة كان في الساعة 7:15 مساء الأربعاء، حيث تم استدعاء قاطرات القناة، بوجود الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في غرفة العمليات، وتم سحب السفينة وتعويمها في وقت وجيز بقاطرات الهيئة.

وأضاف: ”السفينة ستخرج وتكمل رحلتها حتى المخرج الجنوبي بواسطة قاطرات الهيئة، والحركة عادت بشكل طبيعي في القناة“.

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