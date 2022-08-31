ما سبب جنوح سفينة "انفينيتي في" بقناة السويس؟

كشف جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس في مصر، تفاصيل جنوح سفينة تحمل علم سنغافورة في مياه القناة، الأمر الذي نتج عنه توقف الملاحة لساعات حتى نجحت قاطرات الهيئة في تعويمها.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن السفينة ”كانت قادمة من البرتغال في طريقها إلى ميناء ينبع بالمملكة العربية السعودية“.

صور الأقمار الصناعية توضح جنوح ناقلة النفط العملاقة Affinity V في #قناة_السويس عند القطاع الجنوبي تقارير إخبارية تشير إلى أن السفينة الجانحة كانت قادمة من البرتغال باتجاه ميناء ينبع في السعودية https://t.co/OYP4H3aXex pic.twitter.com/ozjsJnqqGT — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 31, 2022

وذكر المتحدث أن السفينة حدث بها عطل فني في أجهزة التوجيه الخاصة بها، أدى إلى انحراف مسارها داخل القناة، الأمر الذي تسبب في جنوحها“.

وأوضح صفوت أن جنوح السفينة كان في الساعة 7:15 مساء الأربعاء، حيث تم استدعاء قاطرات القناة، بوجود الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في غرفة العمليات، وتم سحب السفينة وتعويمها في وقت وجيز بقاطرات الهيئة.

وأضاف: ”السفينة ستخرج وتكمل رحلتها حتى المخرج الجنوبي بواسطة قاطرات الهيئة، والحركة عادت بشكل طبيعي في القناة“.