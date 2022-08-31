فيضانات باكستان

أيتام خميس مشيط

ترامب وماكرون

منديل محمد عبده

نجل جورج الراسي

تشييع جورج الراسي

جُزر أوروبا

وفاة مسن فلسطيني
أظهر المزيد

أخبار

نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 22:14 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 22:50 GMT

نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس

أفادت وسائل إعلام مصرية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بنجاح تعويم سفينة "عملاقة" جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتسبب في توقف الحركة الملاحية. وذكرت

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام مصرية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بنجاح تعويم سفينة ”عملاقة“ جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتسبب في توقف الحركة الملاحية.

وذكرت صحيفة ”المصري اليوم“، أن الهيئة العامة لقناة السويس نجحت في إعادة تعويم ناقلة البترول التي تحمل علم سنغافورة، بعد جنوحها في قناة السويس.

من جانبه، أشار موقع ”القاهرة 24“ أن السفينة تحمل اسم ”انفينيتي في“ ويبلغ طولها 252 مترا.

وأوضح الموقع أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء ”ينبع“ في السعودية، قادمة من ميناء ”بور سعيد.. وكان من المتوقع وصولها في 2 أيلول/ سبتمبر“.

وأشار إلى أن عدة سفن علقت بين ”البحيرات المرة“ وخليج السويس.

وكانت القناة قد شهدت جنوح سفينة الحاويات العملاقة ”إيفرجيفين“ في آذار/ مارس 2021، ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويهما في الـ29 من الشهر ذاته.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play