نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس

أفادت وسائل إعلام مصرية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بنجاح تعويم سفينة ”عملاقة“ جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتسبب في توقف الحركة الملاحية.

وذكرت صحيفة ”المصري اليوم“، أن الهيئة العامة لقناة السويس نجحت في إعادة تعويم ناقلة البترول التي تحمل علم سنغافورة، بعد جنوحها في قناة السويس.

من جانبه، أشار موقع ”القاهرة 24“ أن السفينة تحمل اسم ”انفينيتي في“ ويبلغ طولها 252 مترا.

وأوضح الموقع أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء ”ينبع“ في السعودية، قادمة من ميناء ”بور سعيد.. وكان من المتوقع وصولها في 2 أيلول/ سبتمبر“.

وأشار إلى أن عدة سفن علقت بين ”البحيرات المرة“ وخليج السويس.

وكانت القناة قد شهدت جنوح سفينة الحاويات العملاقة ”إيفرجيفين“ في آذار/ مارس 2021، ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويهما في الـ29 من الشهر ذاته.