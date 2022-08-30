دينا عبدالمنعم.. أول سيدة تترأس مصنعا حربيا في مصر

قرر وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، تعيين المهندسة دينا عبد المنعم، رئيسا لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية ”مصنع 27 الحربي“، لتصبح أول امرأة في تاريخ مصر تتولى رئاسة مصنع حربي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الإنتاج الحربي في مصر، يوم الثلاثاء، يأتي القرار ”في ضوء توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة“.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المعنية بالتصنيع الحربي، إن ”الوزير دائما ما يؤكد أن المرأة في قطاع الإنتاج الحربي عنصر فاعل ومتميز ومؤثر، وأداؤها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صُنع القرار بما يتفق مع إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان“.

وقبل تعيينها رئيسا لمصنع 27 الحربي، كانت دينا عبدالمنعم تشغل منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة في مصر.

ودينا عبدالمنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية، وحصلت على ماجستير في التحكم الآلي، كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري، ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ العام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة.

يذكر أن ”مصنع 27 الحربي“ افتتح العام 1954 وتم بداخله إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم وذلك يوم 23 أكتوبر 1954، والذي اتُخد عيدا للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت.

وينتج المصنع ذخائر الأسلحة الصغيرة بأنواعها؛ لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتوفرة به.

كما يتم تصنيع بعض المنتجات المدنية بالمصنع.