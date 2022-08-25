سؤال برلماني حول نتائج التحقيقات الإسرائيلية بشأن دفن جنود مصريين في القدس

تقدم نائب مصري، اليوم الخميس، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن آخر ما توصلت إليه التحقيقات التي أجراها الجانب الإسرائيلي في وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967.

وتتعلق الوقائع التاريخية بحرق عدد من الجنود المصريين أحياءً في معركة مع قوات إسرائيلية بالقرب من القدس، ودفنهم في مقبرة جماعية مجهولة بدون ترقيم في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

وقال النائب محمد سعد الصمودي في سؤاله إنه ”في العاشر من يوليو/ تموز الماضي تحركت الدولة المصرية بكامل مؤسساتها على أكمل وجه، بعد تناول الإعلام الإسرائيلي وقائع تاريخية حدثت عام 1967، تتعلق بدفن جنود مصريين في القدس، وهو تحرك يُحسب لمصر وليس بجديدٍ عنها، وتم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً“.

وتابع الصمودي أن ”مصر طالبت بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات، وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة، وفور التحرك المصري أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه أوعز إلى سكرتيره العسكري اللواء أفي غيل بفحص هذه القضية بشكل جذري، وإطلاع الجهات المصرية على المستجدات المتعلقة بها.

واستطرد النائب المصري أنه ”مر قرابة شهر ونصف الشهر ولم نر أي معلومات أو مخاطبات من الجانب الإسرائيلي حول ما توصلت إليه التحقيقات في هذه الواقعة، ولم تتم موافاة الجانب المصري بأي مستجدات في هذه الواقعة التي تتعلق بجنود مصريين مدفونين في القدس“.

وتساءل الصمودي ”ما نتائج التحقيقات والمخاطبات التي أجراها الجانب الإسرائيلي في هذه الواقعة بين السفارة المصرية في تل أبيب والسلطات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن هناك مقبرة جماعية تضم 20 جندياً مصرياً، حيث حفرت القوات الإسرائيلية مقبرة طولها 20 متراً ودفنت جثث الجنود فيها دون وضع شواهد على قبورهم أو التحري عن أي معلومات للاستدلال على هويتهم.