قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن يبحثون في العلمين المستجدات الإقليمية والدولية

بحث قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن، في مدينة العلمين المصرية، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي اللقاء بـ“الخاص“، مضيفا في بيان رسمي أنه ”تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك“.

وتابع أن القادة جددوا دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار ، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.

ولفت راضي إلى أن القادة استعرضوا خلال لقائهم ”الأخوي“، عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

ويأتي ذلك فيما كان مقررا مشاركة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبل أن يضطر لقطع زيارته لمصر؛ بسبب التطورات السياسية التي تشهدها العراق.

وودع الرئيس المصري، صباح اليوم الثلاثاء، الكاظمي في مطار العلمين، متوجها إلى بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي، إن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة“.