مصر.. "النقض" تؤيد حكم المؤبد ضد عبدالله شحاته مستشار محمد مرسي

رفضت محكمة النقض، يوم السبت، الطعن المقدم من عبدالله شحاته المستشار الاقتصادي للرئيس المصري السابق محمد مرسي في الحكم الصادر ضده و 16 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”اللجان النوعية للجماعات الإرهابية“.

وأيدت ”النقض“ الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد المتهمين في ”اللجان النوعية“ بالسجن المؤبد، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ الحكم.

وكان المحامي الخاص بعبد الله شحاته قد تقدم بالطعن على الحكم الذي صدر ضده عام 2018 في قضية اللجان النوعية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو/ تموز 2018 بالسجن المؤبد بحق 16 من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“اللجان النوعية للجماعات الإرهابية“.

ووجهت المحكمة اتهامات للمتهمين في القضية رقم 185 لسنة 2016 ”بتكوين عصابة إرهابية مسلحة، للتعدي على المنشآت العامة، واستهداف أفراد الشرطة والجيش“.

و“اللجان النوعية“، وفق تحريات الأمن العام، هي تنظيم سري داخل جماعة الإخوان المسلمين، ينفذ أعمال عنف وعمليات إرهابية تجاه قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة، ويتخذ من المزارع والأماكن الريفية مكانًا للاختباء.

وقد قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهمَينِ اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر بسبب وفاته، وقضت أيضًا بالبراءة وعدم الاختصاص لـ37 متهمًا آخرين.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013 في قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، وقد صدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.