مصر.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد علاء مبارك

تقدم الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، ببلاغ للنائب العام ضد نجل الرئيس المصري السابق علاء مبارك، يتهمه فيه بـ“السب والقذف“، وذلك بعد مجموعة من التغريدات المتبادلة بينهما.

وكان سجالا قد اندلع بين الطرفين على ”تويتر“ بسبب دفاع علاء مبارك عن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب تعليق مثير على حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ بمصر.

وجاء في البلاغ المقدم من مصطفى بكري: ”أتقدم إلى سيادتكم بالبلاغ التالي ضد السيد علاء محمد حسني مبارك وشهرته علاء مبارك، حيث ارتكب السب والقذف في حقي وحق عائلتي، مما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات“.

وأضاف أن ”علاء مبارك سبه على حسابه في موقع تويتر بتاريخ 16 أغسطس لسنة 2022 في إطار دفاعه عن المهندس نجيب ساويرس“.

وتابع بكري في بلاغه أن ”المهندس نجيب ساويرس يؤكد أن حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابـة تم بفعل فاعل، وبينما أنا أرد عليه، كتب علاء مبارك: البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك، إنما الواجب واجب وده الفرق، ده انت حتـى لـم تتواجـد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلهـا حضرت للعزاء، وحتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل“.

واختتم بكري بلاغه: ”ولما كان هذا القول يمثل سبا وقذفا في حقي وفي حق عائلتي، بأن اتهمني بأنني قليل الأصل، لذلك أتقدم بهذا البلاغ للتحقيق مع المدعو علاء محمد حسني مبارك في جريمة الإساءة لي ولأسرتي، وهو ما يخضعه لمواد قانون العقوبات“.

وكان بكري قد طالب النائب العام بالتحقيق مع ساويرس بتهمة ”نشر أكاذيب وإشعال الفتنة“ بعد تعليق له أشار فيه بشكل غير مباشر إلى أن سبب حادث كنيسة إمبابة الذي راح ضحيته 41 شخصا، ”بفعل فاعل“.

وقال علاء مبارك في تغريدة على تويتر موجهة لمصطفى بكري: ”سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده أنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد في المحكمة ومن كتابك قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش انك أستاذ ورئيس قسم ونموذج يُدرس في الـلامؤاخذة. تحياتي يادرش“.