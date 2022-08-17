أحمد الطنطاوي: لا أقبل الهروب وعائد قريبًا إلى مصر

حسم المعارض المصري والنائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، موقفه من سفره للخارج بعد أيام من الجدل، وما تردد عن تلقيه تهديدات أجبرته على السفر كما زعمت بعض المواقع الإخبارية.

وأصدر ”الطنطاوي“، الذي قدم استقالته قبل أسبوعين من رئاسة حزب الكرامة، بيانًا عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ أكد فيه وجوده في لبنان في الوقت الذي تحدث فيه عن عودته إلى مصر دون السفر لأي دولة أخرى.

وجاء في بيان الطنطاوي: ”أُطمئن كل من يعنيه أمري أنني بخير والحمد لله، وأنني أتفهم وأقبل وأرضى بما في طريقي -الذي اخترته عن إيمان واقتناع- من متاعب ومصاعب، وأدعو المولى القدير في كل حين: ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به.. صدق الله العظيم“.

وأضاف: ”أُذكر كل من يعرفني جيدًا بأنني لست بالذي يقبل بالهروب أو يخضع للتهديد، ويُمكن لمن يريد معرفة موقفي القاطع في هذه النقطة تحديدًا أن يتكرم بقراءة مقالي الأخير بتاريخ يوليو الماضي لنهايته، وأن يعود لأحاديث مصورة في مناسبات عديدة عقب ما جرى معي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة“.

واستكمل: ”أُوضح أنني في بيروت، ولن أخرج منها إلا قريبًا عائدًا إلى مصر التي تسكنني، ولا يملك كائنًا من كان أن يحرمني من أن أسكنها، ولن يمنعني من ذلك أي شيء“.

واختتم: ”أُؤكد على تمسكي بكل موقف اتخذته، وكل رأي أعلنته طوال رحلتي معكم، وجميع ذلك موثق، ومعظمه منشور على صفحتي لمن يحب الرجوع إليه، وأُدين لوطني العزيز وشعبه العظيم بكل الحب وكامل الاحترام..“.