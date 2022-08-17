"السكة الحديد" تكشف حقيقة حدوث انفجار في محطة مصر

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حقيقة انفجار برميل داخل محطة مصر، بعد تداول الخبر عبر مواقع صحفية محلية.

وكانت مواقع صحفية محلية قد نشرت، ظهر يوم الأربعاء، خبرا عن انفجار برميل داخل محطة مصر ما سبب حالة من الذعر بين مرتادي المحطة، وعطل حركة القطارات لدقائق.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إن ”ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية اليوم تحت عنوان انفجار برميل داخل محطة مصر.. تؤكد الهيئة أن ما حدث ليس انفجارا لأحد البراميل داخل المحطة، وأن كل ما حدث أنه أثناء قيام أحد عمال شركة النظافة بفتح برميل صاج فارغ بطريق الخطأ على رصيف رقم واحد داخل محطة مصر ما أدى إلى حدوث صوت قوي (فرقعة) لتفريغ ضغط الهواء، وعلى الفور تم تحرك قيادات الهيئة والأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه العامل والتحفظ عليه“.

وتابع البيان أن ”الهيئة تؤكد أنه لم يتم حدوث أي إصابات أو خسائر ولا أي تأثير على حركة القطارات والحركة طبيعية داخل المحطة“.

ووجهت الهيئة رسالة إلى وسائل الإعلام قائلة: ”تهيب هيئة السكك الحديدية بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص السكة الحديد والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية؛ حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام“.