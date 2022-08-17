استقالة محافظ البنك المركزي المصري والسيسي يعينه مستشارا له

قال التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا له.

وأضاف التلفزيون المصري، أن الرئيس السيسي قبل اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي.

وطارق حسن نور الدين عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ العام 2008، وحتى تقديم استقالته في العام 2013.

وتولى منصب محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة هشام رامز من منصبه.

وشهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية اليوم الأربعاء، بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.