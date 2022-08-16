مصر.. عفو رئاسي عن 25 ناشطا سياسيا

كشفت لجنة العفو الرئاسي المصرية، عن خروج 25 من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خلال ساعات، بينهم شقيقان.

وأعلن المحامي طارق العوضي، والنائب البرلماني المصري طارق الخولي، عضوا اللجنة أنه من ”المقرر إطلاق سراح المعتقلين غدا الأربعاء“، حيث وجها الشكر للنائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية.

ومن المقرر أن تتضمن قائمة المخلى سبيلهم ”الأخوين عمرو وحسام مكاوي، إلى جانب أحمد محمود ومحمد محمد ومحمود سيد وبسيوني علي وأمنية طلبة وأدهم نافع وبيتر راغب وخليل محمد وطارق أمين ومؤمن عبد الفتاح وخالد أيوب“.

كما ستشمل القائمة أيضا كل من ”شادي عبد الحميد ومحمود المخزنجي ومايسة عبد المجيد ويحيى عاشور وعاشور محمد ومحمود خليل وأحمد إبراهيم وأيمن علي ومحمد عجمي وحسام الدين محمد وسيد محمد وعبد الرحمن عبد السلام“.

وكانت السلطات المصرية، قد أخلت مؤخرًا سبيل بعض النشطاء السياسيين المعتقلين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر من بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس حركة ”لا لبيع مصر“، والصحفي حسام مؤنس، القيادي في التيار الشعبي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد دعا أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة هيكلتها.