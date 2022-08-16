نقل وزير التنمية المصري هشام آمنة للمستشفى مصابا في حادث سير

تعرض وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة إلى حادث سير تم نقله على أثره إلى المستشفى، وذلك بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بموكبه، أثناء توجهه لمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص آخرين إلى جانب الوزير، بعد اصطدام المقطورة الملحقة بسيارة النقل الثقيل، بثلاث سيارات عند الكيلو 60 بطريق وادي النطرون.

وقال مصدر حكومي بوزارة التنمية المحلية لـ“ إرم نيوز“ فضل عدم ذكر اسمه، إن الوزير بحالة جيدة، لافتا إلى أن الإصابات بسيطة إلى متوسطة، عبارة عن كدمات، نتيجة الاصطدام.

وأدى آمنة اليمين الدستورية، الأحد الماضي، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كوزير للتنمية المحلية خلفا للوزير السابق محمود شعراوي، ضمن تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية.

وشغل آمنة منصب محافظ البحيرة، قبل توليه وزارة التنمية المحلية، كما شغل عددا من المناصب العسكرية، منها قائد سرية مدفعية صاروخية، وضابط بأمن الحرس الجمهوري، وقائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري، ومدير شرطة الحرس الجمهوري، ثم مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهوري.