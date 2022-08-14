حريق كنيسة أبو سيفين.. وفاة 3 أطفال توأم تثير حزنا في مصر

أثار وفاة 3 أطفال توأم، ضمن ضحايا حادثة حريق كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“، حزنا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكشفت قائمة المتوفين الموجودين في مستشفى إمبابة العام، الذين وصلت جثثهم جراء الحريق، عن وفاة ثلاثة أشقاء توأم، هم: مهرائيل ويوسف وفلوبتير، البالغين من العمر 5 سنوات.

وكانت والدة الأشقاء الثلاثة، قد اصطحبتهم صباح اليوم إلى قداس الأحد في الكنيسة.

وكتب عبده المصري عبر حسابه في تويتر: ”مهرائيل باسم أمير.. يوسف باسم أمير.. فلوبتير باسم أمير.. ثلاثه عصافير توأم 5 سنوات، المصاب جلل الله يصبر قلب أهلهم. في الجنة ونعيمها“.

وكتبت أمل حداد: ”3 توائم ودعوا الحياة في حريق كنيسة أبو سيفين: مهرائيل باسم أمير، يوسف باسم امير، فلوباتير باسم امير 5 سنوات.. شهداء حريق كنيسة أبو سيفين“.

وكان حريق هائل قد اندلع في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية بإمبابة صباح يوم الأحد، أسفر عن وفاة 41 مواطنا، وإصابة 14 آخرين.

وأفادت الكنيسة المصرية في بيان لها، بأن كاهن كنيسة ”أبوسيفين“ عبدالمسيح نجيب، توفي جراء إصابته في الحريق.

وكان مصدر أمني قال لـ“إرم نيوز“، إن وقوع الحادث يوم الأحد -وهو يوم صلاة أسبوعية عند الأقباط- تسبب في تزايد عدد الضحايا، نظرا لكثرة الأعداد المتواجدة في الكنيسة اليوم.

وأوضح المصدر أنه ”نظرًا لضيق الشارع الذي توجد فيه الكنيسة والشوارع المحيطة به، فقد تعطلت جهود الإنقاذ ودخول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، مما أدى لارتفاع أعداد الضحايا“.