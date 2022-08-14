السعودية تعلق على حريق كنيسة المنيرة "أبو سيفين" في مصر

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازيها، بضحايا الحريق الذي طال كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“ في مصر، يوم الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنها تعرب عن ”أحر التعازي وصادق المواساة والحزن لمصر، بضحايا حادث الحريق المؤسف الذي وقع اليوم الأحد، في كنيسة المنيرة أبو سيفين الواقعة بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص“.

وأضاف البيان: ”قدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق“.

وأسفر الحريق عن مصرع 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن وقوع الحادث يوم الأحد -وهو يوم صلاة أسبوعية عند الأقباط- تسبب في تزايد عدد الضحايا؛ نظرًا لكثرة مرتادي الكنيسة في هذا اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء زيارة تفقدية لموقع الحادثة، أنه تقرر صرف 100 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.