مصر.. سجن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك بتهمة "مباشرة أعمال البنوك"

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الأحد، بسجن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال المصري حسن مالك، عاما بتهمة ”مباشرة أعمال البنوك“.

وكان محامي مالك استأنف قرار المحكمة الاقتصادية الذي يقضي بحبس مالك و5 آخرين مدة عامين مع الشغل.

وفي أبريل/ نيسان 2019 قضت محكمة بسجن مالك ونجله حمزة و5 آخرين بالمؤبد، وحكمت على 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 متهما في قضية “الإضرار بالاقتصاد القومي“.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خططا لجماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى القيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بالوفود الروسية والأوروبية.