عشرات الضحايا والمصابين بحريق كنيسة أبوسيفين بحي امبابة في مصر (صور)

شب حريق هائل، اليوم الأحد، بكنيسة ”أبوسيفين“ بحي إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين، فيما يواصل رجال الإطفاء حاليا التعامل مع النيران للسيطرة على الحريق وإخماده.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن عدد المصابين الأولي يقدر بنحو 51 مصاباً تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة للعلاج.

مصر.. لقطات أولية لحريق #كنيسة_أبوسيفين في الجيزة pic.twitter.com/NJRoOT4wj3 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 14, 2022

من جهته، نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر تويتر الضحايا.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، فتم على الفور الدفع بأعداد كبيرة من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، فيما لاتزال جهود قوات الدفاع المدني مستمرة للسيطرة على الحريق .

ووفقا لمصدر أمني بمديرية أمن الجيزة تحدث لـ ”ارم نيوز “ فإن هناك نحو 33 وفاة في الحادث حتى الآن.

وأضاف أن وقوع الحادث يوم الأحد وهو يوم صلاة أسبوعية عند الأقباط تسبب في تزايد عدد الضحايا، نظرا لكثرة الأعداد المتواجدة في الكنيسة اليوم.

وأوضح المصدر أنه نظرا لضيق الشارع الذي تتواجد فيه الكنيسة والشوارع المحيطة به، فقد أدى ذلك لتعطل جهود الإنقاذ ودخول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق ، مما أدى ذلك لارتفاع أعداد الضحايا.