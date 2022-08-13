وزيرة الهجرة المصرية قبيل التعديل الوزاري: دعواتكم لابني رامي

استبقت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد، برسالة وداع قدمت خلالها الشكر لكل من وقف معها.

وقالت مكرم في رسالة وداع نشرتها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، ”يعطي مع الاختبار منفذًا.. ويعطي مع المحنة التعزية“.

وأضافت الوزيرة المصرية: ”في كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه، والشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي“.

وتابعت: ”أثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه“، في إشارة إلى إيمانها ببراءة نجلها الذي يحاكم أمام القضاء الأمريكي بتهمة قتل زميله في العمل.

واستطردت مكرم: ”شكري وعظيم تقديري أيضا لدولتي وقيادتي السياسية، ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى ٧ سنوات، كان شرفا عظيما سأظل أفتخر به طول عمري“.

وحسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الجدل حول دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، بعد تداول أنباء بشأن انعقادها للنظر في تطورات جديدة بقضية سد النهضة أو إجراء تعديل وزاري أو الأمرين معا.

ووافق البرلمان المصري في جلسة طارئة، السبت، على إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة.