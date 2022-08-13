مصر.. ما الذي يعنيه اكتمال الملء الثالث لسد النهضة؟

أكد خبير المياه وأستاذ الموارد بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن الملء الثالث لسد النهضة سيؤثر سلبا على مصر، سواء فيما يتعلق بتدفق المياه أو تكلفة معالجة المياه لسد الاحتياجات.

وقال شراقي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن حجم المياه الحقيقي في بحيرة السد الآن هو 17 مليار متر مكعب وليس 22، مشيراً إلى أن إثيوبيا قامت بحجز 9مليارات متر مكعب خلال الشهر الماضي، إلى جانب الملء الأول 5 مليارات، والثاني 3 مليارات .

وأضاف شراقي أن المياه التي حجبها الملء الثالث مؤخراً ستوثر سلباً على مصر والسودان، لكن مصر ستكون المتضرر الأكبر قائلاً “ أعتقد أن السودان ستحصل على حصتها، لكن مصر هي التي ستتأثر، والحصة التي لم تصل مصر وهي قرابة 9مليارات ستكلف مصر خسائر زراعية تصل إلى 9 مليارات دولار حال استخدام هذه الحصة في الزراعة“.

واختتم شراقي تصريحاته بأن كل مليار متر مكعب من المياه يتكلف 7مليارات جنيه للمعالجة ”مصر ربما تتحمل الأضرار حال وجود توافق، وما تفعله إثيوبيا هو استكمال للاتجاه الأحادي الذي تسير عليه منذ عامين، رغم موقف مصر تجاه الأزمة، واللجوء لمجلس الأمن أكثر من مرة“.

وسيطرت خلال الساعات الماضية حالة من التكهنات بشأن اتخاذ مصر موقفاً تجاه التصريحات الإثيوبية بالانتهاء من الملء الثالث لسد النهضة، خاصة بعد دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة ظهر اليوم السبت رغم كونه في إجازة نيابية حتى أوائل أكتوبر المقبل.

وجاء ترجيح طرح قضية سد النهضة في البرلمان بعد أن أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء أبيي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر، ولم تعلّق القاهرة ولا الخرطوم على الإعلان حتى الآن.

وقال أبيي في خطاب تلفزيوني من موقع سدّ النهضة ”ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملًا“.

وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ25 مترًا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أبيي.