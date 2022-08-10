مصر.. إحالة 5 متهمين للمفتي في قضية "خلية شقة الهرم"

قررت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بالقضية 79 أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ“خلية شقة الهرم“.

وحددت المحكمة جلسة، 14 أيلول/سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على باقي المتهمين، والمحالون إلى المفتي كل من: محمد حمدي حضوريًا، مروان صدقي حضوريًا، محمد سعيد غيابيًا، محمد بشندي غيابيًا، وعمرو صابر غيابيًا.

وكانت النيابة العسكرية أصدرت قرارًا بإحالة 9 متهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، مقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ“خلية شقة الهرم“، إلى المحكمة العسكرية؛ لاتهامهم بتصنيع مواد متفجرة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية في الهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين مواد متفجرة، وأسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.