لابيد يشيد بجهود السيسي لوقف إطلاق النار في غزة

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، مساء يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب الجهود التي قامت بها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأعرب لابيد خلال الاتصال الهاتفي، عن تقديره للسيسي لوساطته في التوصل إلى وقف للنار في غزة، مشددًا على أن مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط.

من جانبه شدد السيسي على أهمية البناء على التهدئة وتحسين وضع قطاع غزة وقطع محاولات تصعيد الأوضاع في الضفة والقطاع.

وقال السيسي إن ”القاهرة قامت بجهود حثيثة لاحتواء الموقف الميداني والحيلولة دون امتداد نطاق المواجهات“.

ودعا الرئيس المصري إلى الإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

في غضون ذلك أعلن المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وقطاع غزة لايزال هشا.

وأضاف وينسلاند في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول التصعيد الأخير في قطاع غزة إن ”حلقات العنف في غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع تضع حدا للاحتلال“.

وتابع“ ملتزمون بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف إطلاق النار في غزة“.

ولفت إلى أن ”أي استئناف للأعمال العدائية سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين.