مصر.. انتحار طالب بعد رسوبه في الثانوية العامة للمرة الثانية

انتحر طالب مصري في المرحلة الثانوية شنقا في غرفته بمسكن والده بمحافظة المنيا، في شمال الصعيد المصري؛ بعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة رسميا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بقيام طالب بالصف الثالث الثانوي يبلغ من العمر 20 عاما، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، بالتخلص من حياته بالانتحار شنقا داخل منزل الأسرة؛ عقب علمه برسوبه في الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي.

وقررت النيابة العامة بمركز العدوة، التصريح بدفن جثة الطالب، بعدما طالبت الطب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التشريحية، كما طلبت محضر تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وبسؤال والد المجني عليه، خلال التحقيقات، أكد قيام نجله بالانتحار شنقا داخل إحدى غرف المنزل، عقب علمه بالرسوب في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الثاني على التوالي.

وأعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة، أمس السبت، بنسبة نجاح بلغت 75.04%، مشيرا إلى أنه تم حجب نتيجة عدد من المدارس؛ نظرا لوجود شبهة عمليات غش جماعي.