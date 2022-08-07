مصر.. العفو الرئاسي تعلن عن قائمة تضم 1283 سجينا لعرضها على السيسي

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، عزمها التقدم بقائمة تشمل 1283 سجينًا من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة عدة قضايا، لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولأول مرة منذ عمل اللجنة، أصدر عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي المصري طارق العوضي، قائمة بكافة الأسماء، لعرضها على رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى إمكانية استقبال أي تعديلات أو ملاحظات عليها من قبل أسر السجناء.

وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، اليوم الأحد، ”تتضمن القائمة 1283 شخصا، منهم 1004 محكوم عليه، و279 حبس احتياطي، وسيتم بإذن الله تقديمها اليوم، ونسألكم الدعاء بالتوفيق“.

وأضاف ”أي ملاحظات حول الأسماء أو أرقام القضايا يرجي إرسالها وسيتم التعديل عليها.. لا تقلقوا وأرجو انتهاء ذلك قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم“.

وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر، من بينهم مؤسس حركة ”لا لبيع مصر“، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والقيادي بالتيار الشعبي، الصحفي حسام مؤنس، الذي استقبله المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، والمخرج المصري خالد يوسف، على أبواب السجن، والفنان طارق النهري والصحفي هشام فؤاد.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعا أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة بالحوار، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة هيكلتها، لتشمل أعمالها بجانب النشطاء السياسيين الغارمين والغارمات.