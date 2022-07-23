مصر.. الإفراج عن727 سجينا في ذكرى ثورة يوليو

أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن 727 سجينا من مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 تموز/يوليو من عام 1952.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قطاع الحماية المجتمعية قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج.

وأشارت الداخلية المصرية في بيانها إلى أنه ”انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو“.

ويأتي الإفراج عن الـ727 سجينًا، بحسب البيان، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وتشمل قرارات الإفراج الصادرة بعض المحكوم عليهم في مختلف القضايا، بشرط حسن السير والسلوك خلال فترة الحبس، وانطباق الشروط التي تحددها الوزارة بشأن المدة المتبقية للحبس.

وكانت مصر قد أنشأت مؤخرا بعض مراكز الإصلاح والتأهيل ”بديل السجون“؛ لاتباع سياسة عقابية جديدة تتضمن تأهيل السجناء للانخراط في المجتمع، إلى جانب العمل داخل المراكز في الحرف اليدوية والصناعات.