مصر.. أحمد الطنطاوي يستقيل من حزب الكرامة

في مفاجأة حزبية وسياسية، تقدم النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة في مصر باستقالته من الحزب، داعيًا المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد خلال الأسابيع القادمة.

وكلف أحمد الطنطاوي، نائبه بإدارة شؤون الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب، والذي دعا إليه يوم 19 أغسطس المقبل.

وقال الطنطاوي في استقالته المكتوبة بخط اليد، إنه تشرف برئاسة الحزب منذ 25 ديسمبر 2022، معلنًا أنه لم يعد له أي موقع بالحزب منذ اليوم.

وقال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن سيد الطوخي، نائب رئيس الحزب سيتولى إدارة شؤون الحزب مؤقتًا، مؤكدًا عدم إبداء الطنطاوي أسبابًا لاستقالته.

ويعد أحمد الطنطاوي، أحد أبرز النواب المعارضين في مجلس النواب الماضي، ضمن تكتل ”25-30“ الذي يتخذ من أهداف ثورتي 25يناير و30يونيو شعارًا له.

وشن الطنطاوي، خلال الأسابيع الماضية، هجومًا شرسًا على السلطة في مصر، متهمًا إياها بالفشل في إدارة البلاد، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي حوار سابق مع إرم نيوز، اعتبر البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطة السياسية في مصر تستخدم الدعوة للحوار الوطني كمناورة سياسية، مشككًا في إجراءات الدولة فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب المعارضين.

وجاء كلام الطنطاوي تعليقًا على ملف الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أبريل/نيسان الماضي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى حوار وطني شامل، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها لتضم عضوين جديدين، هما كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، والمحامي طارق العوضي.

وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر، من بينهم المهندس يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس حركة ”لا لبيع مصر“، والصحفي حسام مؤنس، القيادي بالتيار الشعبي.

كما أخلت السلطات، أمس السبت، سبيل الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والسفير السابق يحيى نجم.