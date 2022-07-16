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السيسي: قمة جدة تأتي في لحظة "استثنائية" من تاريخ العرب والعالم
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 12:22 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 12:29 GMT

السيسي: قمة جدة تأتي في لحظة "استثنائية" من تاريخ العرب والعالم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية

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المصدر: فريق التحرير

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلالها على البشرية، ومن بينها منطقتنا العربية.

وأضاف السيسي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جدة للأمن والتنمية، أن الوقت قد حان لتتضافر جهودنا لنضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد.

وانطلقت قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، بمشاركة زعماء مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الرئيس المصري على أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي.

ودعا السيسي للتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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