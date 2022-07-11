خبير مصري يكشف مفاجأة جديدة بشأن سد النهضة

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي ، بدء إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة، وفقا لأحدث الصور المنقولة عبر الأقمار الصناعية.

وكتب شراقي، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مساء الاثنين: ”بدأت المياه في تخطي مستوى البحيرة من العام الماضي، من خلال اختفاء بعض الجزر الصغيرة، واقتراب المياه نحو سد السرج (السد الركامي المقوس) وتبعد عنه بحوالي كيلومتر واحد مثل العام الماضي“.

ويتوقع أستاذ الجيولوجيا استمرار الملء الثالث حتى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أغسطس المقبل، بسعة 4 إلى 5.5 مليار مترمكعب؛ ليتراوح إجمالي المياه المخزنة خلف سد النهضة بين 12 و13.5 مليار متر مكعب.

وأعلنت إثيوبيا فبراير الماضي إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة المثير للخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة مصر التي اعتبرتها خرقا لاتفاق وقع بين البلدين في 2015.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، ”تعقيبا على الإعلان الإثيوبي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبيفي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي“.

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة في أبريل 2021، بعدما فشلت جولة التفاوض التي عقدها الاتحاد الإفريقي في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وأكدت القاهرة والخرطوم أن المفاوضات ”وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي“.