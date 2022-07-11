مدرس يقتل زوجته بـ "مقص" في مصر

أقدم مدرس مصري، في محافظة القليوبية المصرية، على إنهاء حياة زوجته، بعدما طعنها بسلاح أبيض “مقص“ عدة طعنات بسبب مشاجرة بينهما على مصروف المنزل، حسب وسائل إعلام محلية.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقت السلطات الأمنية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة في المحافظة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن.

وتبين للمباحث الجنائية في القليوبية أن المجني عليها تدعى ”عبير.م“ 33 عامًا تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ”إبراهيم.ا“ مدرس 37 عامًا، والتي تمكنت السلطات من القبض عليه.

وكشفت السلطات، أن الزوج المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، أمام المباحث، بعدما تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

وقد كشفت تحقيقات المباحث، أن سبب قتل الزوج زوجته، هو رفضها إعطاءه أموالًا من مصروف المنزل، الأمر الذي تسبب في غضبه ليقدم على طعنها بـ“مقص“ تصادف تواجده أمامه خلال المشاجرة.

بدورها نقلت السلطات جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام في محافظة القليوبية، وحولت الزوج المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، حوادث مشابهة برغم اختلاف الأسباب، لكن تكررت جرائم قتل الأزواج وكان آخرها قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا في الاسكندرية، ثم أبلغ عن اختفائها.