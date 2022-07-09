مصري يقتل شقيقه في أول أيام عيد الأضحى

أقدم عامل في محافظة الدقهلية المصرية، يوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك، على قتل شقيقه بعدما اعتدى عليه بقذفه بـ“حجر” في رأسه أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة ما تسبب في وفاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الحادث شهدته قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات عائلية بينهما في أول أيام عيد الأضحى.

وتمكنت السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط المتهم الذي يدعى ”أحمد.آل.ال.م“ 30 عامًا عامل، ونقل جثة شقيقه المتوفى ”محمد.ال.ال.م“ 43 عامًا، عاطل، إلى مشرحة مستشفى المنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

وبينت السلطات أن الشقيق المتوفى مصاب بجرح متهتك غائر منتصف فروة الرأس ما أدى لوفاته، مشيرةً إلى أن الشقيقين الجاني والمجني عليه يقيمان في القرية نفسها.

وأشارت السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية المصرية، إلى أن المتهم أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة الجرائم، التي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، حيث أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام أمام مرأى الطلبة في جامعة المنصورة.

وأعقبت جريمة القتل المروعة تلك، المزيد من حوادث القتل والانتحار، كان آخرها، قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا، ومن ثم أبلغ عن اختفائها.

وبعد التحريات استطاعت الأجهزة الأمنية العثور على الجثة وفك لغز الجريمة والقبض على المتهم.