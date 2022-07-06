مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في الإساءة لإبراهيم محلب

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر، بالتحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة في حق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وقال بيان رسمي صادر عن النائب العام، مساء اليوم الأربعاء، إن مكتب النائب العام تلقى عريضة من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يشكو فيها من المدعو محمد النبراوي؛ لنشره أخبارا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن قذفا له.

وقدم محلب ،حسب البيان، ”صُورًا من تلك المنشورات التي بمطالعتها تبيّن تضمنها أخبارا مُفادها تحويل محلب لمليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك، على خلاف الحقيقة“، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وبحسب البيان: ”اطلعت النيابة العامة على حساب المشكوّ في حقه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقًا بالواقعة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق التي أوضح فيها أن المشكوَّ في حقه بعدما كان يُصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها، صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وقدم إلى النيابة العامة منشورًا مُصرحا فيه باسمه“.

وأكد محلب أن المشكوَّ في حقه قصد من ذلك الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير الأمن والسلم العامين.

وكانت بعض الصفحات قد نشرت أخبارا تفيد بالقبض على إبراهيم محلب؛ بسبب تورطه في قضايا فساد مالي، وعلاقته ببعض الشركات، إلى جانب الادعاء بأن الصحف والمواقع لم تتطرق لخبر القبض عليه.