ضياء رشوان: لا مساس بالدستور المصري خلال الحوار الوطني

قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، بأن ”لا مساس بالدستور المصري كونه أساس شرعية الدولة“.

وانطلقت، يوم الثلاثاء، فعاليات الحوار الوطني المصري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الأمانة العامة للحوار في القاهرة الكبرى.

وبدأت أعمال وفعاليات الحوار الوطني، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

وشدد رشوان، خلال مؤتمر صحفي على أن ”هناك إجماعا بين مجلس أمناء الحوار الوطني على عدم المساس بالدستور.. ولا يوجد أي شيء مطروح على مائدة الحوار بشأن الدستور المصري إلا ما يخص بعض أحكامه فقط“ .

وحدد رشوان الفئات المستبعدة من الحوار الوطني، قائلا إن “ مجلس الأمناء اتفق بالإجماع على استبعاد كل من ساهم في عنف أو قتل أو هدد به أو حرض عليه“، مؤكدا أن ”جماعة الإخوان المسلمين في مقدمة من فعل ذلك، وهي مستبعدة من الحوار حسب قرار المجلس“.

وأشار إلى ”استبعاد كل من لا يقبل أساس الشرعية في البلاد، وهو دستور 2014″، معتبرا أن من ”يرفض هذا الدستور، انقلابي ويريد قلب نظام الحكم“.

وقال رشوان، إن ”الرئيس عبدالفتاح السيسي، يترأس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية تضم تنوعا سياسيا وشبابيا، واختارت منسقا عاما لمحاولة خلق حالة من التوافق العام، وأريد التأكيد على أن الأكاديمية لن تتدخل في الحوار الوطني، هي فقط تقدم دعما لوجيستيا وفنيا وإداريا“.

وتابع: ”نحاول اتخاذ كل ما يلزم لإنهاء فترات الحبس الاحتياطي، وهو مطلب قانوني وليس شعبيا فقط، ودورنا تحفيز الوصول إلى ذلك، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك أخبار أكثر من سارة في هذا السياق“.

وأضاف أن ”كل صاحب فكرة مبتكرة ولديه ما يضيفه ستتم دعوته للحوار، والمصريون في الخارج مدعوون ونتواصل معهم لحضور الحوار الوطني“.