بعد تحرك الأمن المصري.. ما قصة معركة "باتمان حلوان"؟

بدأت قوات الأمن في مصر بالتحرك وفحص الحسابات التي أعلنت خوض معركة ”باتمان حلوان“ المقررة في 13 أغسطس/آب المقبل، للكشف عن هوية المعلنين، وإن كان الأمر صحيحا أم مجرد ”مزاح شباب“

وتصدر وسم #باتمان_حلوان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور كتبه شاب أعلن خلاله أنه ”باتمان“ الحقيقي، ليتفاجأ بالعديد من متابعيه يعلنون أن كل واحد منهم هو ”باتمان“ الحقيقي.

ونقلت صحيفة ”المصري اليوم“ عن مصادر داخل وزارة الداخلية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الوزارة قام بفحص الصفحات منذ 4 أيام عقب رصدها ورصد التفاعل عليها، لمعرفة والتوصل إلى هوية الأشخاص القائمين على الدعوة وهويتهم، وهل كون هذا التصرف من خلال ”الهزار والتهريج“ أم هناك أسباب أخرى وراء هذه الدعوات، خاصة أن الدعوات للتجمع في معركة ”باتمان حلوان“ شهدت تفاعلا كبيرا في الفترة الأخيرة .

وأضافت المصادر أن القصة بدأت بتداول أنباء عن معركة حامية ستحدث في مدينة حلوان لحسم من هو باتمان الحقيقي، وبدأت القصة بمنشور ساخر لشاب قال فيه إنه ”باتمان“، وتفاعل معه العديد من أصدقائه، ليؤكد كل واحد منهم أنه هو ”الرجل الوطواط“، واقترح أحد الأصدقاء تحديد موعد يوم 13 أغسطس/آب الساعة 11 مساء للمقابلة في معركة فاصلة في مدينة حلوان لتحديد ”باتمان“ الحقيقي.

وتابعت: ”تفاعل الآلاف مع القصة المزعومة، ودشنوا وسمًا تحت عنوان (معركة باتمان الحقيقي)، كما تم تدشين مجموعة على فيسبوك ضمت أكثر من 20 ألف عضو، وقاموا بتدشين دعوة حصدت ما يقرب من 40 ألف متابع مهتم، شارك في الهشتاغ عدد من المشاهير أبرزهم الفنان المصري محمد هنيدي، إذ نشر صورة له بقناع (باتمان) كما شارك الفنان المصري سيد رجب في (الهشتاغ بصورة علق عليها (المعلم صقر بيقولكم باتمان الحقيقي وصل)“.

كما شاركت الفنانة رانيا يوسف في تريند ”باتمان حلوان“ حيث ارتدت ملابس ”الرجل الوطواط“ ونشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفنان أحمد حلمي.