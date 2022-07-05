انطلاق جلسات "الحوار الوطني" في مصر

بدأت جلسات الحوار الوطني في مصر، اليوم الثلاثاء، بأول اجتماع للأمانة الفنية للحوار.

وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، إن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام، ووضع بدائل جدية وليس لإبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها“.

وأوضح رشوان أن ”ما يجب التركيز عليه في الحوار الوطني بدائل جدية وحقيقية ويكون لمتخذ القرار بدائل مطروحة، وفي كل مرحلة من مراحل الجلسات واجتماعات الحوار لا بُد أن تكون هناك مُخرجات؛ لأن هذا الحوار هو إعادة لروح تحالف 30 يونيو/ حزيران“.

وأضاف المنسق العام للحوار: ”عام 1953 أعلنت الجمهورية في مصر.. واليوم نحن نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، وسيتم عرض ما ننتهي إليه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بالضرورة أن ينتهي الحوار كي نرفع التوصيات، لأن الحوار بطبيعته لا ينتهي“.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية التي تستضيف الحوار: ”نؤكد على التزامنا الحيادية والتجرد التام أثناء فعاليات الحوار الوطني“.

وذكر المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن ”القاهرة هي الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك.. كافة المحافظات طلبت المشاركة“.

وأشار فوزي إلى أن أبرز القضايا التي وصلت من مكاتبات ومراسلات في المحور السياسي: الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان، قضايا المحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومي والسياسة الخارجية، ولكل بند قضايا فرعية ستكون محل عرض مُفصل على السادة أعضاء مجلس الأمناء.

وبين فوزي أن إدارة الحوار تلقت أكثر من 15 ألف رسالة، وأكثر من 96 ألف استمارة تسجيل، إلى جانب الكثير من التفاعلات التي تم فرزها، وإخراجها في نقاط رئيسة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار.